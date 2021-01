Contributo affitti, il Comune accoglie le richieste di PD e sindacati: c'è la proroga del bando

Coronavirus: in Puglia 657 nuovi casi con 3.176 test. Positivo quasi uno su 5

Sono stati registrati 21 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto