Cassano in MoVimento: «Test antigenici per lo screening gratuito a studenti e personale scolastico»

«Lo screening volontario tra la popolazione scolastica è un buon segnale circa l'importanza di agire con misure preventive per frenare i contagi ma soprattutto contribuiscono ad individuare dei positivi che diversamente non sarebbero intercettati portando e diffondendo il virus».

Così il gruppo degli attivisti di Cassano in MoVimento spiegano la motivazione della presentazione dell’istanza depositata in Comune per avviare test antigenici rapidi per lo screening gratuito, su base volontaria, della popolazione studentesca e personale scolastico.

«L’utilizzo dei test antigenici rapidi, potrà restituire un quadro sulla situazione di salute dei nostri studenti, prevenendo e tutelando la scuola e le famiglie. A tal proposito - si legge ancora nella nota di Cassano in MoVimento - abbiamo provveduto ad inoltrare la suddetta ai Consiglieri di minoranza affinchè, qualora condivisa, il Comune di Cassano delle Murge non si lasci sfuggire questa iniziativa, indirizzata per il bene comune in un momento estremamente delicato come questo debba essere l'obiettivo principale della Politica in generale senza alcuna distinzione ideologica».