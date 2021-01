PD: «Non c'è futuro senza memoria». Una targa in ricordo di Lorenzo Lopane

«Non c'è futuro senza memoria».

Con queste parole, gli iscritti del circolo cassanese del Partito Democratico hanno posto stamattina la targa alla memoria del maresciallo Lorenzo Lopane, deportato nel campo di concentramento di M-Stammlager.

«In ricordo di quella tragedia e quale monito per tutti perché simili avvenimenti non si ripetano mai più» la targa è stata posta sul basolato dinanzi all'abitazione del maresciallo Lopane, insignito della "Croce al merito di guerra per internamento in Germania".

«Inizieremo presto la nostra ricerca per conoscere tutti i concittadini deportati - ha ribadiro la segretaria Enza Battista - così da poter apporre all’esterno delle loro abitazioni la targa della memoria».