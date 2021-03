Covid, PD: «Servono più controlli in paese, dove sono finiti i nostri amministratori?»

Più controlli per il rispetto delle norme anti-Covid e più informazioni sulla situazione dei contagi nel nostro paese.

A chiedere più vigilanza sul rispetto delle prescrizioni e una comunicazione ai cittadini in linea con la gravità della situazione sanitaria all'amministrazione guidata dalla sindaca Maria Pia Di Medio, è il Partito Democratico di Cassano.

«Siamo nel pieno della terza ondata - scrive in una nota il circolo locale del PD guidato dalla segretaria Enza Battista - che sta mettendo a dura prova tutti i cittadini che da un più di un anno sono costretti in casa a fronteggiare le mille difficoltà alle quali questa pandemia ci sta sottoponendo. Ogni giorno veniamo a conoscenza di nostri amici o parenti che vengono infettati da questo virus; dall’inizio dell’anno 6 dei nostri concittadini ci hanno purtroppo lasciati stroncati dal Covid. Ma - chiede il PD - quali sono i numeri reali del nostro paese? Dove sono finiti i nostri amministratori? Si continuano a vedere gruppi di persone che discutono con le mascherine abbassate e senza rispettare le distanze in alcuni luoghi del paese, davanti ad alcuni bar o nelle piazze. Dove sono i controlli?» chiede il PD.

«Più volte - si legge ancora nella nota - abbiamo chiesto che ci fosse una comunicazione puntuale sulla situazione cassanese, di cercare soluzioni che possano evitare gli assembramenti e che si effettuino un maggior numero di controlli; continueremo a chiederlo - conclude il PD - fino a quando non vedremo un’amministrazione più presente nel fronteggiare questa pandemia e che non si occupi solo di cambiare nomi a strade e villette».