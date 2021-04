Centro Vaccinale, le opposizioni alla Di Medio: «Basta dormire, ora fatti, non chiacchiere»

I consiglieri di minoranza tornano sull'apertura del Centro Vaccinale Comunale.

«Caro Sindaco - scrivono in una nota le opposizioni -, il problema delle vaccinazioni di massa per i cittadini resta tuttora irrisolto, né lei può pensare che basti un annuncio - l’apertura del centro vaccinale al Liceo - per rassicurare i cassanesi che, invece, saranno ancora costretti a migrare fuori Cassano per sottoporsi a vaccinazione.

Traducendo: al liceo potranno vaccinarsi solamente quei soggetti fragili o ultra ottantenni che possono tuttora farsi il vaccino negli ambulatori dei medici di famiglia; il centro al Liceo “sostituisce “ l’ambulatorio del medico di base che, anziché vaccinare presso il proprio studio, va al liceo; il concittadino di Cassano, la gran massa cioè, andrà in altri paesi limitrofi!

In conclusione, mentre Lei, Sindaco, dormiva, i Sindaci di Acquaviva, Sammichele, Altamura, Santeramo, Gioia del Colle, Grumo Appula (solo per fare qualche esempio) operavano. Caro Sindaco, si svegli, basta dormire! Cassano e i cassanesi vogliono fatti, non chiacchiere. Ed i fatti significano non far migrare i propri concittadini in Comuni che non hanno dormito!».