25 Aprile, Gatti: «I partigiani ci insegnano che dobbiamo guardare al bene comune»

In occasione della giornata del 25 aprile, la presidente del Consiglio comunale di Cassano, Antonella Gatti, ha donato alla biblioteca comunale il libro “NOI Partigiani- Memoriale della Resistenza italiana”, a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi, edito da La Feltrinelli e uscito nelle librerie il 23 aprile scorso. Il libro contiene i racconti di molti partigiani, persone ormai molto anziane, che però non hanno mai smesso di dare testimonianza del loro vissuto durante i venti mesi in cui si svolse la lotta di Liberazione nonchè del periodo precedente.

«La speranza che accompagna il gesto di donare questo libro - dichiara la Gatti - è che anche attraverso la lettura dei racconti dei partigiani si comprenda come ancora oggi esista un nemico da sconfiggere: esso è rappresentato da tutti quei comportamenti che non rispettano la dignità umana, tutti quei comportamenti scorretti che si pongono in essere, a cominciare dal linguaggio violento ed aggressivo che spesso si usa, al solo scopo di screditare gli altri. Mi auguro, al contrario, che i valori che hanno spinto i partigiani a sacrificarsi e a lottare per una società migliore insegni anche a noi oggi che si può e si deve guardare al bene comune come obiettivo principale delle nostre azioni, nella consapevolezza che il bene comune è anche il nostro bene».