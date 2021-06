Festa Repubblica, si inaugura la targa al Milite Ignoto nel Parco della Rimembranza

Sarà inaugurata ufficialmente oggi, Festa della Repubblica Italiana e delle Forze Armate, alle ore 10, durante la cerimonia dell’alzabandiera, la targa commemorativa sul Monumento ai Caduti in piazza Dante Alighieri dedicata al Milite Ignoto, realizzata su proposta del commendatore Franco Casamassima e con la concessione del Comune di Cassano delle Murge.

«Il 2 giugno -scrive la sindaca Di Medio nel suo messaggio ai cittadini - è la ricorrenza più importante della nostra Nazione. Dopo due conflitti bellici, uno più drammatico dell’altro, gi Italiani si sono trovati riuniti, feriti nel corpo e nei territori, è vero, ma vittoriosi contro un Regime totalitaristico e con legami con il Nazismo che stavano devastando l’intera società civile.

Il 2 giugno i nostri nonni ed i nostri genitori hanno scelto la Repubblica, hanno scelto la democrazia. La Democrazia è faticosa da praticare perchè significa saper scegliere i nostri rappresentanti i quali devono saper ascoltare i bisogni di chi lavora, di chi è malato, di chi deve avere una istruzione....e devono trovare il modo di fare le leggi, di realizzare le infrastrutture .. tutto ciò di cui ogni persona ha bisogno per condurre una esistenza civile, sana, e crescere culturalmente.

Stiamo vivendo un momento molto difficile, a memoria, mai avvenuto nel corso della Storia dell’essere umano, ma proprio per questo abbiamo l’occasione per dimostrare a noi stessi che siamo capaci di rialzarci, con coraggio e forza di volontà. Abbiamo l’occasione di migliorare il nostro modo di vivere, il nostro mondo, senza dimenticare il sacrificio di chi ha già dato anche la vita per farlo.

Per questo abbiamo scelto la giornata odierna per inaugurare la Lapide che ci ricorda il Milite Ignoto della Prima Guerra Mondiale. L’abbiamo voluta mettere insieme agli altri Caduti di Cassano proprio perchè forse è uno dei tanti dispersi o senza nome, figli di questa terra, che hanno funestato la Grande Guerra.

La cerimonia rientra nelle Commemorazioni previste dal Ministero degli Interni ed a questa seguirà, entro il 4 novembre, il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, come previsto in ogni Comune d’Italia.

La Lapide è un dono della Associazione Ex Combattenti di Cassano e della Giunta. Amiamo la nostra bellissima Repubblica Italiana».