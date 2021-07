Dimensionamento scolastico, l'appello del Pd alla sindaca Di Medio

In questi giorni, in seno alla Giunta Regionale pugliese, su indicazione dell'assessore della Regione Puglia Leo, sono state approvate le nuove linee guida per il dimensionamento scolastico 2022/2023 e programmazione dell' offerta formativa del triennio 2022/2023 , 2023/2024, 2024/2025.

«A garanzia della massima collaborazione, in termini di governance condivisa e partecipata – spiega in una nota la Coordinatrice del Circolo PD di Cassano delle Murge, Vincenza Battista - a tutti i Comuni che intendono presentare una richiesta all' interno del piano da quest'anno è stato chiesto di redigere il Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica( Dpps), con cui descrivono il proprio sistema scolastico ed educativo e le azioni da mettere in campo sul sistema scuola locale, secondo una visione organica e di lungo periodo.Tutto questo entro il 5 Agosto. Visto l'approssimarsi del suono della prima campanella previsto il 20 Settembre, chiediamo come partito al Sindaco di essere celeri e di non perdere questa occasione per essere parte attiva di un processo importante per il futuro dei nostri bambini e ragazzi; la scuola è il motore della ripartenza».

«Inoltre - conclude la nota del PD cassanese - vogliamo augurarci che si siano programmati tutti gli interventi necessari alla consegna dei plessi nei tempi utili per una riapertura senza affanni o ritardi».