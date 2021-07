Centro Storico di Cassano: un incontro-dibattito del PD con le associazioni locali

Il borgo antico di Cassano è al centro di un incontro-dibattito organizzato dal circolo cittadino del Partito Democratico, che si terrà in sala consiliare, in piazza Rossani, domani 27 luglio 2021, a partire dalle ore 19.

“Cassano Vecchia” - radice e luogo degli affetti per tantissimi cassanesi, ma anche quartiere abbandonato al degrado dalla politica locale - sarà l’oggetto di un confronto tra il sociologo Leonardo Palmisano, il PD locale e le associazioni Cercasi un Fine e Cittadini del Centro Storico di Cassano delle Murge, con l'obiettivo del "vedere" per "agire", per fondare una prima riflessione che costuisca una via d'uscita dalla marginalità in cui una amministrazione a dir poco disattenta ha relegato il cuore della nostra comunità.

A causa dei posti limitati per le restrizioni legate al Covid, sarà possibile seguire la discussione tramite la diretta Facebook o intervenire in remoto richiedendo il link di accesso.