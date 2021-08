Partito Democratico: «Cassano a rischio idrogeologico e si cementano le caditoie»

«Cassano a rischio idrogeologico e si cementano le caditoie».

E' la denuncia del circolo locale del Partito Democratico in merito ad alcuni interventi sulle strade cittadine.

«Abbiamo notato - si legge in unanota del Partito Democratico di Cassano - nell'ultimo anno la tendenza a cementificare le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche installate su alcune strade. Vorremmo ricordare a qualche amministratore di maggioranza distratto che le stesse sono opere necessarie per ridurre gli allagamenti e sono state realizzate con finanziamenti regionali per la messa in sicurezza della zona abitata dal rischio idrogeologico. Andrebbero, pertanto, correttamente riparate e manutenute, non eliminate».

«Piuttosto - continua il PD -, come pure richiesto a più riprese con interpellanze dal consigliere di opposizione Davide Del Re, bisognerebbe pulirle».

«È appena il caso di sottolineare che nel 2015 furono scongiurate dalla amministrazione Lionetti le pericolose vasche di cemento, intervenendo prioritariamente sul canalone e realizzando le caditoie per raccogliere e convogliare le acque. Ora qualche "scienziato" pensa bene di tombarle! Sono mesi che non piove nella nostra Regione ed il rischio di avere abbondanti precipitazioni è molto elevato, si immaginino le relative conseguenze. Ci auguriamo - conclude la nota del PD - azioni utili volte ad implementare il sistema di protezione idraulica e iniziative concrete per migliorare la sicurezza sotto ogni aspetto e non scelte approssimate».