Viabilità centro storico, Pd su sperimentazione: «E la cartellonistica? La solita incompetenza»

Sperimentazioni sulla viabilità in paese, ma senza informare i cittadini. E' quello che accade a Cassano, spiega in una nota il circolo locale del Partito Democratico.

«Il 25 agosto - afferma in una nota la coordinatrice Enza Battista - è stata deliberata dalla Giunta Comunale, una modifica alla viabilità stradale in piazza Moro per un periodo di sperimentazione che andava dal 06/09/2021 e finirà il prossimo 03/10/2021.

Le modifiche prevedono che i veicoli che arrivano da via Cesare Battisti e via Maggior Turitto possono proseguire solo su via Carlo Chimienti, mentre chi proviene da via Guglielmo Marconi potrà proseguire su piazza Moro e a quel punto svoltare a sinistra verso via Chimienti, oppure proseguire per la stessa piazza, andando verso le stradine che ne consentono l’accesso o fermandosi in piazza per una fermata.

Ci chiediamo però se questa fase di sperimentazione è stata concepita solo per chi legge i giornali online o chi di tanto in tanto visiona l’Albo Pretorio del comune. Probabilmente la fase sperimentale non prevedeva che venisse apposta la corretta cartellonistica stradale? Non c’era molta voglia nel far riuscire la sperimentazione? Era un semplice esperimento virtuale?

Continuiamo ad assistere alle solite incompetenze amministrative».