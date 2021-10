Minoranze: «Segnaletica stradale, ma che fine ha fatto?»

Segnaletica, ma che fine ha fatto?

Se lo chiedono i consiglieri di opposizione Teodoro Santorsola, Davide Del Re, Angela Catucci, Rocco Lapadula e Amedeo Venezia che denunciano una situazione «non più tollerabile che riguarda la sicurezza dei cittadini con particolare riferimento ai più deboli».

«Sono trascorsi ormai diverse settimane - scrivono alla sindaca Di Medio le minoranze - da quando la Sua amministrazione ha finalmente asfaltato, dopo quattro lunghi anni, alcune vie principali del paese non provvedendo, però, al contestuale rifacimento della segnaletica. Mancano, infatti, le strisce pedonali, gli stalli per i disabili, le linee di mezzeria e quelle che delimitano le carreggiate stradali. Ancor più grave è che tale segnaletica è del tutto assente nei pressi di esercizi pubblici, per esempio farmacie, negozi, uffici vari spesso utilizzati dalle fasce deboli della popolazione ed in particolar modo da anziani e bambini. Tutto ciò costituisce un grave pericolo per la sicurezza dei pedoni e diventa impedimento perché i disabili possano legittimamente trovare i propri posti loro assegnati che, invece, mancando, sono occupati indistintamente da automobilisti. La invitiamo - è l'appello alla sindaca Maria Pia Di medio - a provvedere, con la massima urgenza e senza ulteriori ritardi, a farle eseguire i lavori per la segnaletica mancante».