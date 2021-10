Congresso PD, De Santis candidato alla segretaria provinciale: «Saremo un partito unito e aperto»

Questa mattina Domenico De Santis ha presentato la sua candidatura a Segretario del Partito Democratico di Terra di Bari. Si apre dunque la fase congressuale che porterà al rinnovo di tutti gli organismi regionali, metropolitani del PD. I congressi di circolo si svolgeranno dal 10 al 22 novembre e culmineranno con il congresso provinciale di fine mese e l’elezione di De Santis.

Tra i primi punti elencati dal neo segretario tre obiettivi: la costituzione di una convenzione del Centrosinistra, un tavolo composto dai partiti di centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle e dalle liste civiche della coalizione regionale che si riconoscono nei valori della Carta Costituzionale e dell’Antifascismo. L’attenzione ai giovani, con la volontà di inserire dieci ragazzi nati dopo il 2000 (cinque uomini e cinque donne) nell’assemblea e nella direzione provinciale per ascoltare il loro punto di vista e trasmettere loro la passione per la politica. Il recupero del rapporto di continuità con i luoghi del lavoro: è necessario tornare ad essere protagonisti nelle fabbriche, nelle università, nelle aziende pubbliche e private, costruendo proprio lì i circoli tematici che consentano di ascoltare i problemi e mettere in atto le proposte e le soluzioni.



“Il Partito Democratico – ha affermato De Santis - deve essere unito e aperto: unito per affrontare le sfide del futuro e per confermare la propria centralità anche alle elezioni politiche, aperto perché deve accogliere le diverse sensibilità, le peculiarità di ciascuno e metterle a valore. Il PD è l’unica forza democratica che discute, un partito aperto dove tutti possono ambire a ruoli chiave ed essere promotori del cambiamento”. Presentato anche il vice segretario Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare e presidente dell’Anci Puglia e indicata la presidente dell’Assemblea degli iscritti Luciana Di Bisceglie, che dovrà poi essere eletta dall’assemblea stessa.