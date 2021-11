Verso il voto del 2022: il PD lancia i tavoli tematici per il programma

Un programma elettorale che risponda alle vere esigenze della comunità e che sia quanto più condiviso dai cittadini e associazioni. Il PD si prepara alle elezioni del 2022 che rinnoveranno l'amministrazione comunale dopo il secondo mandato della sindaca Maria Pia Di Medio, lanciando i "tavoli tematici" per definire le linee d'azione del prossimo governo locale. «È tempo - afferma Enza Battista, coordinatrice del circolo cassanese del Partito Democratico - di risollevare le sorti del nostro paese. Siamo coscienti che le problematiche sono tante e ci vorrà molto impegno per far ripartire la macchina amministrativa, ma questo non ci deve spaventare. Cassano ha bisogno di tutti noi. Stiamo lavorando già da diverso tempo per tessere una tela che possa essere solida e ridare lustro alla nostra cittadina, creando una coalizione capace di pensare e programmare un futuro per il nostro paese. Abbiamo iniziato a impostare tavoli tematici condivisi per costruire un programma che dia risposte concrete al territorio anche attraverso un movimento di democrazia partecipata; gruppi di lavoro formati da iscritti a partiti politici, ad associazioni e cittadini che discutono per cercare soluzioni ottimali ad ataviche problematiche. Presto organizzeremo incontri pubblici anche con enti sovraordinati ed esperti per confrontarci e tracciare una strada sicura per il futuro del nostro paese. Ribadiamo che i gruppi di lavoro sono aperti a tutti i cittadini, movimenti civici e/o associazioni che vogliano dare un contributo fattivo, nel rispetto dei nostri valori, proponendoci il loro punto di vista e le loro idee, aiutandoci a realizzare un progetto corale per la nostra Cassano. È tempo di un impegno concreto. È tempo di un impegno responsabile. È tempo di un impegno condiviso e plurale». I tavoli aperti fino a questo momento, ai quali se ne aggiungeranno altri, sono: CASSANO ACCOGLIENTE – Welfare, Integrazione, Centro Storico, Cittadinanza attiva; CASSANO VERDE – Ambiente, Agricoltura, Turismo, Sviluppo economico; CASSANO TRA SPORT E CULTURA – Polisportivo, Sport, Associazionismo, Cultura, Scuola; CASSANO DA VIVERE – Urbanistica, Decoro, Viabilità, Pubblica illuminazione; CASSANO SICURA – Sicurezza del territorio e prevenzione.