Senso unico di marcia su via Sannnicandro: respinta la mozione delle opposizioni

La mozione delle opposizioni che chiedeva lo slittamento dell'ordinanza che istituisce il senso unico di marcia su via Sannicandro è stata respinta dal Consiglio comunale nella seduta di oggi con 8 voti contrari e 4 a favore. Le minoranze chiedevano di differire l’entrata in vigore del senso unico a metà gennaio “dopo le feste natalizie in attesa di chiarire le criticità non affrontate dalla Amministrazione”. Ma prima la sindaca Maria Pia Di Medio e poi il vice-sindaco Angelo Giustino hanno difeso il provvedimento della maggioranza, che sarà realmente operativo solo nel momento in cui sarà apposta la nuova segnaletica orizzontale e verticale e saranno rifatti gli attraversamenti pedonali sulla rotonda di via Adelfia.