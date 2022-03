Elezioni amministrative: via libera del Pd alla candidatura a sindaco di Davide Del Re

Via libera del Partito Democratico cassanese alla candidatura di Davide Del Re alla carica di sindaco. Ieri sera l'assemblea degli iscritti del circolo cassanese - alla presenza di Domenico De Santis, vice capo Gabinetto della Regione Puglia e candidato alla segreteria provinciale del partito - ha espresso, con voto unanime dei presenti, il proprio favore alla indicazione dell'attuale consigliere di opposizione quale aspirante sindaco del centrosinistra. La scelta di Del Re è il risultato del lavoro di sintesi fatto in queste ultime settimane dal tavolo della coalizione di centrosinistra, che oltre al PD, vede la presenza di un gruppo di progressisti di area pentastellata, di Rifondazione Comunista e della lista civica Più Cassano, alla quale appartiene lo stesso consigliere di minoranza. Decisivo per la scelta di Del Re il "passo indietro" fatto da Enza Battista, coordinatrice del circolo cassanese del PD e candidata "ufficiale" del partito. Incassato nei prossimi giorni l'ok alla sua candidatura anche dalle altre forze politiche - che appare assolutamente scontato -, il consigliere comunale Davide Del Re sarà designato ufficialmente aspirante sindaco di Cassano per il centrosinistra. Quello di giugno sarà il secondo tentativo di Del Re di conquistare la carica di primo cittadino: nel 2017 capeggiò la lista civica "Più Cassano" ottenendo il 12,16% delle preferenze (1020 voti), riuscendo a conquistare un seggio in Consiglio comunale. Nel 2014 fu nominato vice sindaco e assessore nella giunta Lionetti, forte dei 969 voti personali conquistati con la lista "Rinascita - Verso Nuovi orizzonti". Ancora prima Del Re è stato per cinque anni consigliere di minoranza con la lista civica Nuova Ideadomani.