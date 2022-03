Elezioni amministrative e referendum: si vota il 12 giugno

Via libera del Consiglio dei Ministri all'election day che si terrà il 12 giugno e che vedrà gli italiani votare sia per le amministrative che per i referendum sulla Giustizia. A riferirlo su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti. La notizia è stata confermata anche da fonti ministeriali. Anche Cassano è tra i 970 Comuni chiamati a rinnovare l'amministrazione locale, dopo i cinque anni di mandato della sindaca Maria Pia Di Medio. Il secondo turno (per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti) si terrà il 26 giugno. I quesiti ammessi dalla Corte costituzionale a febbraio e che saranno oggetto del referendum sono cinque: la riforma del Csm, l'abolizione della legge Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione.