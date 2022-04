Pnrr, milioni di euro per gli impianti sportivi. Minoranza: «Che fa la Di Medio in merito?»

Il Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - con gli ingenti finaziamenti che assicurano - rappresentano la grandissima opportunità che i Comuni hanno di cambiare in meglio il volto delle comunità locali - assicurando risposte efficaci ai tantissimi bisogni dei cittadini - e di contribuire, in questo modo, al rilancio dell'economia e della società dopo la crisi pandemica. Cosa sta facendo l'amministrazione Di Medio per cogliere questa opportunità, per certi versi irripetibile? Se lo chiedono da tempo le minoranze consiliari, allarmate dalla mancanza di informazioni che giungono in merito da Piazza Moro: il timore è che all'assenza di notizie corrisponda una mancanza di progettualità concrete. L'ambito delle infrastrutture a servizio della pratica sportiva popolare rappresenta uno dei settori su cui il PNRR offre risorse importanti. E proprio su questo fronte i consiglieri comunali Lapadula, Venezia, Santorsola e Catucci chiedono un riscontro alla sindaca Maria Pia Di Medio. «Premesso - scrive l'opposizione in una nota inviata alla prima cittadina - che per tutti i comuni italiani è stato indetto un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR, missione 5 “sport e inclusione sociale”», che «nel bando non sono menzionati vincoli né in relazione alla tipologia di impianto sportivo oggetto dell’intervento, purché di particolare interesse sportivo/agonistico, né in relazione alla tipologia di intervento da realizzarsi. Potranno, infatti, essere eseguiti interventi di rigenerazione di un impianto esistente o di nuova costruzione», che «ciascun intervento potrà ricevere un contributo massimo pari ad € 4.000.000,00» e che «le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 22 aprile 2022», «le chiediamo - scrivono i quattro consiglieri - con cortese urgenza un incontro per conoscere le iniziative che la Sua Giunta ha adottato o intende adottare per la partecipazione al suddetto avviso. Riteniamo - concludono i consiglieri di minoranza -, convinti che ciò non Le sfugga, che questa è una opportunità che la nostra comunità non può né deve perdere». E' di pochi giorni fa, per la cronaca, la definitiva bocciatura del progetto di riqualificazione del polisportivo di via Grumo candidato dall'amministrazione Di Medio al bando "Sport e Periferie 2020" e la pubblicazione da parte della fondazione Openpolis di una ricerca dalla quale emerge che la spesa per abitante per lo sport e il tempo libero da parte del Comune di Cassano ammonta ad appena 1,15 euro.