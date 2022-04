Ufficiale la candidatura di Davide Del Re. Venerdì la presentazione alla città

Brucia i tempi e la concorrenza il centrosinistra cassanese che venerdì 8 aprile - alle ore 19, nella sede del comitato elettorale in via Vittorio Emanuele III, 8 - presenterà alla cittadinanza il suo candidato sindaco, Davide Del Re, ingegnere cassanese, esperto della pubblica amministrazione, responsabile in Regione Puglia di fondi europei per i Comuni pugliesi, sensibilità ambientalista. «Dopo un lungo percorso di condivisione e dibattito - si legge in una nota sottoscritta da "forze progressiste ed ecologiste, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da alcuni movimenti civici e da indipendenti cittadini" - abbiamo già scelto il nostro candidato Sindaco». «Ci siamo sempre battuti - scrivono il Pd, il M5S e gli altri - per offrire al paese una reale opportunità di crescita e cambiamento con progetti concreti, condivisi con i cittadini, aperti all'ascolto ed al confronto. E proprio da questi assunti che è nata la necessità di fornire sin da subito con chiarezza e convinzione un progetto e il suo Sindaco, mettendo insieme le forze politiche e i cittadini che hanno a cuore il futuro della comunità». Un progetto politico civico - sottolineano le forze della coalizione - «aperto a quanti vorranno aderirvi». La macchina elettorale è già pronta: «Per il programma, l'assetto organizzativo e la composizione della squadra ci siamo. Il gruppo, da tempo impegnato in questa costruzione, continuerà il suo percorso in vista delle prossime amministrative con il coinvolgimento di persone perbene, competenti, che amano il proprio paese e hanno a cuore il suo futuro. Il futuro - concludono le forze del centrosinistra cassanese - di un paese dinamico e brillante! Perché... È VIVA CASSANO». Quello del 12 giugno sarà il secondo tentativo di Del Re di conquistare la carica di primo cittadino: nel 2017 capeggiò la lista civica "Più Cassano" ottenendo il 12,16% delle preferenze (1020 voti), riuscendo a conquistare un seggio in Consiglio comunale. Nel 2014 fu nominato vice sindaco e assessore nella giunta Lionetti, forte dei 969 voti personali conquistati con la lista "Rinascita - Verso Nuovi orizzonti". Ancora prima Del Re è stato per cinque anni consigliere di minoranza con la lista civica Nuova Ideadomani.