Davide Del Re e il centrosinistra lanciano la sfida. Ieri sera l’ingegnere cassanese e funzionario della Regione Puglia - sostenuto dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da espressioni della società civile - si è presentato ufficialmente alla comunità locale, dando avvio alla campagna elettorale che porterà Cassano ad avere, a giugno, una nuova amministrazione comunale. La sfida per ridare ossigeno e vita al paese (“E’ viva Cassano” sarà molto probabilmente il nome della lista e della coalizione) è quella di tenere insieme la politica e la cittadinanza: l’amministrazione quotidiana di un paese – che deve essere affidata, ha detto Del Re, alle «migliori professionalità» - e il ruolo dei cittadini, chiamati a partecipare attivamente alla scrittura di «una nuova storia» per Cassano, dopo un periodo, quello dell’amministrazione Di Medio - ha detto l'aspirante primo cittadino - di vera e propria «decadenza». «Ci muoviamo per tempo – ha affermato il candidato sindaco, sottolineando implicitamente i ritardi delle varie destre locali nel trovare una intesa – con un progetto aperto, forte, stabile, che nasce dal cuore, con una visione a dieci anni, con una squadra di competenti e generosi». «Abbiamo le idee chiare», ha detto Del Re, rispetto alla «visione» e alle cose da fare. Primo atto di un programma che sarà completato nelle prossime settimane, accogliendo le proposte e le indicazioni dei cittadini, è «abolire il senso unico su via Sannicandro» - tra i provvedimenti più emblematici, a sentire il centrosinistra locale, della confusione che ha contraddistinto l'attuale governo del paese -, quasi a simboleggiare l’apertura di una nuova strada e l’indicazione di una nuova direzione, lungo la quale Cassano - in uno sforzo comunitario - possa ritrovare il suo futuro. Un tema, quello del connubio fecondo tra “politico e civile” che è ritornato spesso negli interventi di ieri sera. Cassano ha una «chance» di ritornare a vivere, ha detto Enza Battista del Partito Democratico, «se la politica è accanto ai cittadini». Un appello alla condivisione e all’assunzione di responsabilità è venuto anche da Rossana Angiulo del Movimento 5S: senza i cittadini – ha detto l’avvocata cassanese, il «progetto non parte». Insomma, se ne esce solo «insieme» superando il solco profondo e insuperabile che la classe dirigente che oggi governa Cassano – sostengono nel centrosinistra - ha scavato tra il “palazzo” e la piazza e che tanti danni ha fatto in questi ultimi cinque anni. E i “danni” arrecati da chi oggi abita quel “palazzo” sono stati al centro degli interventi dei referenti politici nazionali e locali presenti all’incontro, presenti per manifestare il sostegno convinto delle varie forze politiche alla candidatura di Del Re. «Non riconosciamo più Cassano» hanno detto quasi all’unisono Angela Piarulli, senatrice del Movimento 5 Stelle, Marco Lacarra, senatore e segretario regionale del PD, Ubaldo Pagano, deputato e segretario provinciale del Partito Democratico. Tutti gli interventi hanno fatto menzione alla Cassano che non c’è più, che si è persa a causa di una classe politica non all’altezza e «parolaia». Stasera – ha detto Lacarra - «germoglia una classe politica nuova», alla quale i cittadini – ha sottolineato la Piarulli – devono infondere «energia», per un nuovo «patto tra persone perbene», ha affermato Pagano, che ridia fermento ad un paese oggi dall’aria e dal volto stanco e un po’ perduto. La sfida, dunque, è lanciata. Il 15 maggio sarà presentata ufficialmente la lista dei candidati consiglieri.