«La tutela dei cittadini è una cosa seria»: primo incontro elettorale per la lista "E' viva Cassano"

«La tutela dei cittadini è una cosa seria». Così viene presentato il primo appuntamento della campagna elettorale della lista "E' Viva Cassano", che alle elezioni comunali del prossimo giugno candida alla carica di sindaco di Cassano Davide Del Re, unico aspirante "primo cittadino" al momento nel nostro paese. Il tema della "vigilanza e sicurezza del territorio" - si legge nella locandina di presentazione - è «una priorità di mandato». L'incontro - dibattito su una Cassano sicura si terrà venerdì 22 aprile, alle ore 18, nella sede del comitato elettorale del centrosinistra in via Vittorio Emanuele III, 8. L'incontro sarà aperto da Angelo Corbo, agente di Polizia superstite della strage di Capaci. Insieme al candidato sindaco Davide Del Re, parteciperanno il prof. Enzo Guidotto, consulente commissione antimafia nazionale, il senatore Marco Pellegrini, capogruppo M5S nella commissione Antimafia del Senato, la senatrrice Bruna Piarulli, presidente della commissione Forteto e membro della commissione giustizia del Senato, l'avvocato penalista Michele Laforgia. Modererà l'incontro Piero Battipede, giàdirigente della Polizia di Stato e responsabile della Polizia Locale di Cassano nella giunta Lionetti. Le interviste ai relatori saranno a cura della giornalista Daniela Guastamacchia. Intanto la lista di centrosinistra è sbarcata sui social: nei giorni scorsi "E' Viva Cassano" ha aperto un profilo su Instagram e su Facebook, dove l’evento di venerdì sarà trasmesso in diretta.