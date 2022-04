«Il ruolo dei Comuni nel PNRR: quale futuro per Cassano?», nuovo appuntamento per "E' Viva Cassano"

Secondo appuntamento pubblico per la lista "E' Viva Cassano" che candida alla carica di sindaco l'ingegnere Davide Del Re. Il tema è quello delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. «I fondi del PNRR - si legge nella nota di presentazione dell'incontro - sono la più importante occasione per i comuni nei prossimi mesi. Dal potenziamento delle attività culturali, alle infrastrutture, allo sport, alla macchina amministrativa. La Lista È Viva Cassano presenta la seconda priorità di programma venerdì 29 aprile ore 18.00 (nel comitato elettorale in via Vittorio Emanuele III, 8, ndr). Il Candidato Sindaco, Ing. Davide del Re e l'Avv. Rossana Angiulo, Candidata Consigliera, illustreranno ai cittadini cosa si vorrà realizzare per Cassano delle Murge attraverso questi fondi e quale sarà la linea d'azione. I Fondi del PNRR infatti permetteranno di agire su problematiche mai affrontate e soprattutto di far tornare a splendere la nostra cittadina delle murgia con le sue numerose potenzialità dal paesaggio alla sua storia, alle bellezze mai valorizzate». Questo il programma dell'incontro:

Saluti: Sen. Bruna Piarulli , Presidente Comm. Forteto, Membro Comm. Giustizia Senato Partecipano: Sen. Mario Turco , già Sott. Segr. Presidenza Consiglio Ministri, delega Investimenti e Programmazione Economica, Vice Presidente M5S - On. Mario Furore Parlamentare Europeo Commissione Trasporti e Turismo Parlamento Europeo Intervengono: Ing. Davide Del Re Candidato Sindaco, Avv.ta Fiorenza Pascazio Sindaca di Bitetto Modera: Avv. ta Rossana Angiulo Candidata Consigliera L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook alla pagina www.facebook.com/evvivacassano