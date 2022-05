Elezioni amministrative, "Progetto in Comune" si tira fuori

Progetto in Comune non parteciperà alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. E' lo stesso movimento civico ad annunciarlo con una nota stamattina.

«Dopo un lungo e attento confronto interno - si legge nella nota - a seguito di sollecitazioni e proposte ricevute da più organizzazioni politiche, Progetto in Comune ha deciso di non partecipare alla prossima tornata elettorale, in linea con il proprio “Manifesto” che al paragrafo “Che obiettivi ci prefiggiamo” recita:

“Progetto in Comune ha intenzione di adoperarsi per dare sempre il proprio contributo perché Cassano possa esprimere a pieno il proprio potenziale, collaborando con chiunque, facendo proposte e sollecitando progetti utili allo sviluppo del paese. Non potrà esimersi, però, dall’essere coscienza critica contro qualsiasi azione che non sia orientata ai principi della democrazia, della giustizia e del rispetto dei fondamenti costituzionali della nostra Repubblica.

A prescindere da una eventuale partecipazione a future competizioni elettorali, non necessariamente indispensabile per la realizzazione dei propri obiettivi, Progetto in Comune si impegna con determinazione a restare fuori dalle logiche di partito e a perseguire i propri fini con le forze a disposizione per attivare processi virtuosi di crescita collettiva.”

Auguriamo, pertanto, a tutti gli schieramenti una campagna elettorale serena, nel pieno rispetto delle opinioni di tutti, propositiva, all’insegna del confronto democratico e non polemico o peggio ancora offensivo».