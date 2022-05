E' Viva Cassano: un incontro su piano urbanistico e piano casa per discutere del futuro del paese

Nuovo appuntamento per la lista "E' Viva Cassano": il piano urbanistico e il piano casa sono al centro del prossimo appuntamento che si terrà martedì 10 maggio alle ore 18 nella sede del comitato elettorale in via Vittorio Emanuele III, 8. «Lo sviluppo della città e del territorio, la pianificazione urbanistica e lo studio degli aspetti sociologici urbani, per le necessarie modifiche al Piano Regolatore vigente, ovvero un aspetto strategico per il futuro di Cassano. Discuteremo - spiega in una nota la lista che candida l'ingegnere Davide Del Re - su come vogliamo intervenire sulle aree di comparto del PRG, in considerazione dell’IMU e dei futuri sviluppi pianificatori, parleremo del funzionamento del Piano Casa e delle proposte di legge regionale in materia di strumenti urbanistici». All'incontro, oltre al candidato primo cittadino, parteciperanno Leonardo Palmisano, scrittore e sociologo, l'architetto Nicola Fuzio, esperto di pianificazione e co-redattore del piano regolatore vigente a Cassano, ed Enzo Colonna, consigliere Regionale. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook.