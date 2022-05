Elezioni comunali, "E' Viva Cassano" presenta la lista: ecco i nomi dei candidati

Domenica 15 maggio 2022, il candidato sindaco Davide Del Re presenterà alla cittadinanza cassanese la lista dei candidati consiglieri della lista "È Viva Cassano". «Una lista di donne e uomini - si legge nella nota del comitato elettorale -, capaci e preparati, pronti ad amministrare al meglio la nostra Cassano». Questi i nomi dei componenti che supportano la candidatura a primo cittadino dell'ingegnere cassanese secondo l'ordine di presentazione, che CassanoLive è in grado di anticipare: 1 Battista Vincenza - 2 Angiulo Rossana - 3 Petruzzellis Francesco - 4 Molinari Pasquale - 5 Angiulo Lino - 6 Lionetti Vito - 7 Rossini Titti - 8 Tassielli Marica - 9 Morgese Mauro - 10 Gatti Antonella - 11 Aloisio Ivan - 12 Stano Vito - 13 Simonetti Stefania - 14 Baldassarre Damiano - 15 Catucci Linda - 16 Lapadula Rocco

In testa alla lista i responsabili locali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, Enza Battista e Rossana Angiulo. Spiccano, tra gli altri, i nomi di Antonella Gatti, presidente del Consiglio comunale uscente nei cinque anni della Di Medio ed eletta nella lista "X Te" - che di fatto passa con l'opposizione -, e dei consiglieri di minoranza Linda Catucci (candidata sindaca della lista "Siamo Cassano" nel 2017) e Rocco Lapadula (eletto anche lui in Consiglio comunale con la lista "Siamo Cassano"). In squadra anche l'ex sindaco di Cassano Vito Lionetti. L'appuntamento è per domenica 15 maggio 2022, alle ore 10.00, presso il CineTeatro Apulia, in via Cadorna n. 68. In questa occasione il candidato sindaco illustrerà anche il programma amministrativo «frutto - si legge ancora nella nota del comitato - di una lunga ed ampia condivisione con le forze politiche e sociali del territorio, un programma realistico ed attuabile». Per l’accesso alla sala c'è l'obbligo delle mascherine Ffp2. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook.