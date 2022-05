"Cassano Avanti": ecco la squadra della candidata sindaca Raffaella Casamassima

Ecco i sedici candidati di "Avanti Cassano", la lista capeggiata dall'avvocatessa Raffaella Casamassima che il prossimo 12 giugno sfiderà Davide Del Re di "E' Viva Cassano" per l'elezioni a primo cittadino di Cassano.

Questa la composizione della squadra: Aglieta Florinda, Antelmi Franco, Caprio Annamaria, Cavalluzzi Francesco, Colavito Angela, D'Ambrosio Maria Pia, Giustino Angelo, Guglielmo Isabel, Lionetti Cosimo, Lopane Antonella, Mossa Alessio, Orlando Marisa, Paciolla Stefania, Panzarea Filippo, Virgilio Giuseppe, Zullo Ignazio. Spiccano i nomi di cinque consiglieri dell'amministrazione uscente della Di Medio, con la consigliera comunale D'Ambrosio che fa la pace con i suoi ex colleghi, dopo essere stata allontanata dalla giunta con il ritiro della delega assessorile e il suo successivo abbandono della maggioranza. In lista anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo e Franco Antelmi, quest'ultimo già assessore al Bilancio nel primo mandato da sindaca della Di Medio. In lista anche Marisa Orlando, referente dell'associazione "Primule Rosse", impegnata negli ultimi anni in iniziative di riqualificazione degli spazi pubblici a Cassano e il "mister" Alessio Mossa della scuola calcio Esperia Football Club.