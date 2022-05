«Oggi iniziamo a raccontare una nuova storia, il futuro inizia oggi». Lo ha detto Davide Del Re presentando stamattina squadra e programma con cui cercherà di conquistare la carica di primo cittadino alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno (il video integrale della presentazione è disponibile nella pagina Facebook della lista "E' Viva Cassano"). Sala gremita di cittadini al Cine Teatro Apulia, tra i quali si scorge qualche componente dell'amministrazione comunale uscente - oggi formalmente al di fuori dei giochi - a confermare che il quadro politico cassanese da questa tornata elettorale ne esce alquanto scompaginato, sul quale torneremo. «Concreto e realizzabile, con chiare indicazioni di risorse e strumenti, per iniziare a lavorare dal primo giorno», così ha sintetizzato Del Re il programma, che sarà presentato nei dettagli ai cittadini nei prossimi incontri di campagna elettorale, del quale però l'aspirante primo cittadino ha voluto anticipare qualche tema forte, come l'attenzione alle persone fragili, a partire dai bisogni più elementari, l'impegno per una ristrutturazione profonda del Polisportivo comunale, la realizzazione della circonvallazione, l'istituzione di un corpo di guardie campestri. Spazio maggiore ai candidati consiglieri (assenti per altri impegni i candidati Baldassarre, Morgese e Catucci, quest'ultima, in particolare, impegnata nella "Race for the cure" a Bari), che, presentandosi alla cittadinanza, hanno motivato le ragioni del loro impegno elettorale e politico: su tutte, nelle parole dei candidati, più volte è emersa la certezza che la candidatura di Del Re sia la migliore possibile e che questa sia da sostenere e rafforzare in ogni modo per consentire a Cassano di voltare finalmente pagina. Nessun cenno, infine, da parte dell'attuale presidente del Consiglio comunale, Antonella Gatti, delle ragioni che l'hanno portata a scegliere di candidarsi nella lista espressione dell'opposizione ai cinque anni dell'amministrazione Di Medio, di cui ha fatto parte. La campagna elettorale di "E' Viva Cassano" continua domani, 16 maggio, con un incontro dedicato al tema dei fondi regionali destinati alle imprese e che vedrà la presenza a Cassano dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, e dell'onorevole Ubaldo Pagano, del Partito Democratico. L'incontro, moderato dal candidato consigliere Lino Angiulo, si terrà nella sede del comitato elettorale in via Vittorio Emanuele III, 8 a partire dalle ore 17.