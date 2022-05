Casamassima: «Cari concittadini, ci siamo!». "Cassano Avanti" si presenta

La lista "Cassano Avanti" si presenta ai cittadini. Primo appuntamento pubblico per la lista della candidata sindaca Raffaella Casamassima, che sabato 21 maggio, alle ore 21:30, presenterà i componenti della squadra che la supporta nella sfida elettorale di giugno. «Cari concittadini, ci siamo - annuncia in una nota la Casamassima -: sabato 21 maggio alle ore 21.30 presenterò le persone che hanno deciso di mettersi in gioco per contribuire alla valorizzazione e ulteriore crescita della nostra amata città, Cassano delle Murge. Cittadini cassanesi che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo, le loro preziose idee, il loro impegno per la comunità per un obiettivo comune: la qualità della vita cassanese. Li presenterò uno ad uno: ognuno personalmente esprimerà con professionalità, con la sua meravigliosa semplicità, spiccata determinazione e con un cuore che pulsa di idee per la nostra Cassano, spunti e proposte per la Cassano di domani. Il nostro sarà un dialogo aperto, senza autoreferenziali personalismi: vogliamo mostrare al paese intero quanto può essere forte l’unione di un gruppo eterogeneo e allo stesso tempo compatto. Un gruppo che è espressione vera e vicina di tutta la cittadinanza. Non solo rappresentanza di una piccola parte di essa. Ma voci diverse - conclude la candidata sindaca -, ognuna con un suo spirito e provenienza».