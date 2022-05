Una svolta "green" per Cassano: incontro della lista ÈvViva Cassano sui temi della sostenibilità

Nuova appuntamento per la lista "ÈvViva Cassano": nell'incontro in programma oggi, giovedì 26 maggio, si discuterà di territorio a consumo zero, riqualificazione e comunità energetiche. «Ormai è tempo di definire politiche - si legge nella nota di presentazione dell'incontro - che incidano in modo pratico sulla vita dei cittadini in tema di sostenibilità energetica, economia circolare, ambiente e lotta al consumo di suolo. I nuovi obiettivi di una città che punta alla svolta green». L'incontro avrà inizio alle ore 18.00, in piazza Galilei.

INTERVENGONO

Prof.ssa Anna Maurodinoia

Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Puglia

Ing. Francesco Lamacchia

Presidente organizzazione Edifici a Consumo Zero in Italia

Prof. Enzo Colonna

già Consigliere Regione Puglia

Ing. Francesco Petruzzellis

Candidato consigliere

Ing. Mauro Morgese

Candidato consigliere

Ing. Davide Del Re

Candidato Sindaco

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook alla pagina www.facebook.com/evvivacassano