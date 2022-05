Consiglio comunale: ultime sedute prima del voto del 12 giugno

Ultime due sedute del Consiglio comunale di Cassano. Maggioranza e minoranze sono convocate il 31 maggio e il 9 giugno per l’approvazione degli ultimi provvedimenti (di rilievo, tra l'altro: Tari e rendiconto di gestione), prima delle elezioni comunali del 12 giugno 2022 che rinnoveranno la composizione dell’assise e daranno un nuovo sindaco a Cassano. Per alcuni consiglieri saranno sedute di addio, in quanto non ricandidati nella prossima tornata elettorale (ma in politica, come è noto, non si può dare mai nulla per scontato): la sindaca Maria Pia Di Medio, gli assessori Carmelo Briano e Michele Campanale, i consiglieri comunali Pasquale Campanale, Antonio Falcicchio, Francesca Marsico, Teodoro Santorsola e Amedeo Venezia. Particolari le posizioni delle consigliere comunali Gatti e D’Ambrosio, che vivranno le due sedute a cavallo tra maggio e giugno nei banchi di appartenenza (maggioranza la prima, minoranza la seconda) pur essendo già passate con le parti avverse, per le quali sono candidate e già impegnate nella campagna elettorale. Questi gli ordini del giorno delle due sedute in programma:

Martedì 31 maggio 2022 alle ore 8.30 in Sala Consiliare - Presa d'atto della Determina Ager n. 194 del 20/05/2022 e della relazione di validazione relativa alla procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021 per il Comune di Cassano delle Murge. - Approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2022.

Mercoledì 9 giugno 2022, ore 8:30 in Sala Consiliare - Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021; - Fallimento Giano Plastica S.r.l. contro il Comune di Cassano delle Murge. Riconoscimento debito fuori bilancio.