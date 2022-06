Del Re sull'aumento della Tari: «Gettano la bomba e nascondono la mano»

«Gettano la bomba e nascondono la mano». A dirlo, in una nota - riferendosi ai componenti della maggioranza (tutti candidati con la lista "Avanti Cassano" guidata dalla avvocatessa Raffaella Casamassima) che si sono astenuti in Consiglio comunale sulla presa d'atto del piano economico-finaziario dei rifiuti e sulla determinazione delle nuove tariffe della Tari con aumenti dell'8 per cento a carico dei cittadini cassanesi - è Davide Del Re, consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco per "ÈvViva Cassano". «Irresponsabili doppiamente - afferma nella nota Del Re -, così possiamo definire i consiglieri comunali di maggioranza che oggi non hanno votato il nuovo "Piano Finanziario del Servizio di Igiene Urbana" e le nuove tariffe che verranno applicate ai cittadini (TARI). Con un Consiglio Comunale convocato con urgenza, nell’ultimo giorno utile, a pochi giorni dalle elezioni, i cassanesi scoprono che il servizio di raccolta dei rifiuti aumenta di circa 300000 euro tra il 2022 e il 2023) che si aggiunge agli svariati aumenti attuati dalla Di Medio negli anni dei suoi mandati! Gli aumenti del costo dei servizi sono noti all’Amministrazione comunale da diversi mesi ma non ha attuato nessuna azione per calmierarli. Come poteva farlo? Attraverso interventi mai fatti quali: - controlli sull’evasione fiscale; - registrazione delle tante nuove utenze; - controlli ed eventuali sanzioni sulla qualità dei conferimenti della differenziata (controlli fatti solo nel 2013 dai volontari quando partì il nuovo servizio di raccolta); - controlli e sanzioni sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti e sui conferimenti. Ma avrebbe potuto farlo anche con l’avvio della tariffa puntuale che fa pagare il giusto a tutti e se l’isola ecologica fosse stata aperta anni fa quando era già pronta! Con il concerto di queste azioni si sarebbe potuta affrontare questa situazione di aumento dei costi se non addirittura una diminuzione della tassa, cosa che sarebbe dovuta già accadere con l’introduzione della raccolta differenziata. Ma non finisce qui. Perché Giustino, Cavalluzzi, D’Ambrosio e Panzarea (candidati nella lista Cassano Avanti) si sono astenuti sul provvedimento ed il sindaco Dimedio ha votato contro costringendo la minoranza ad intervenire responsabilmente! Si, responsabilmente. E perché lo ha fatto la minoranza? Perché senza aumento della TARI circa 300.000 euro avremmo avuto uno squilibrio di bilancio e questi soldi si sarebbero dovuti prendere dal bilancio (quelli che Giustino chiama “fondi propri") e si sarebbero dovuti reperire tagliando inevitabilmente i servizi ai cittadini! Immaginate tagli alla cultura, alla scuola, ai servizi sociali con spese già programmate! Così ecco il regalo di fine mandato di un’amministrazione fallimentare che porta i suoi esponenti “più capaci” nella lista della candidata sindaca Casamassima. Un “regalo", questo, che dovrà consegnare ai cittadini l’amministrazione che subentrerà il 13 giugno. Vi dicono che è colpa di Emiliano, come è colpa del covid la maggiorazione delle loro mancanze, eppure anche nei paesi vicini hanno subito l’aumento dei costi ma ad Acquaviva e Santeramo la TARI è rimasta immutata! Quanto accaduto oggi fotografa la sciatteria amministrativa di persone che pensano di andare AVANTI astenendosi e non prendendosi le loro responsabilità oltre di chi ha dimostrato di non saper curare il nostro bilancio. Infine ricordiamo che tutto questo sarebbe stato ridimensionato se non ci fosse stato il mancato introito in fatto di TARI, per circa 100000 euro, della “Casa Bianca” e del ”Maugeri” grazie alla delibera di Raffaele Fitto che nel 2002, da Presidente della Regione Puglia, decretò il trasferimento del Maugeri a Villa Patrizia».