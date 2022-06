«Confuso su tutto». La Di Medio replica a Del Re sull'aumento delle tariffe della Tari

In una nota - che pubblichiamo integralmente - la sindaca risponde al comunicato di Davide Del Re, candidato sindaco di ÈvViva Cassano, sulla "stangata" relativa alla tassa sui rifiuti deliberata dal Consiglio comunale.

Carissimo candidato sindaco Davide Del Re, riscontro il comunicato stampa apparso sulle testate locali on-line per rappresentarLe tutto il mio sgomento nel leggere l'estrema confusione che lo caratterizza . In prima battuta, in qualità di Sindaco in carica, mi preme evidenziarle che la sottoscritta non risulta candidata in alcuna lista anzi, devo sottolineare che la maggioranza che ha sostenuto il gruppo consiliare Xte oggi risulta diviso tra consiglieri candidati nella lista AVANTI e consiglieri e/o supporter candidati nella lista che Ella rappresenta. Ebbene, tornando al contenuto del suo comunicato stampa devo confermarLe la mia contrarietà, anche come provocazione, all'approvazione del provvedimento proposto, per competenza, dall'assessore Briano. Non sono impazzita, nè, meno che mai, il mio è stato un agire in modo incompetente in materia di amministrazione locale, la contrarietà deriva, non già da carenze dell’azione amministrativa locale, bensì dal dover riconoscere l’incapacità delle Regione Puglia di chiudere il ciclo dei rifiuti con aggravio di costi a carico della collettività. Addebita a me degli interventi a suo dire inefficaci. Ma tale inefficacia, ove esistente, le potrà essere facilmente spiegata dall’assessore all’Ambiente, se vorrà interpellarlo, dato che è supporter della sua stessa lista. Nel suo comunicato stampa ritiene che il maggior costo del servizio ove, non fossero stati approvati i provvedimenti della regione Puglia, avrebbero comportato un maggiore taglio ai servizi. Ebbene mi permetto sommessamente di farle presente che un sindaco, oltre che rischiare di suo a favore dei propri concittadini, dovrebbe evitare di intraprendere le strade più semplici e studiare tutti i correttivi necessari ad evitare di mettere le mani nelle tasche già martoriate dei nostri concittadini. Il diverso gettito, infatti, che sarebbe derivato se non aveste approvato gli aumenti della tariffa, avrebbe trovato copertura sicuramente nei risultati del contrasto agli sprechi della macchina amministrativa che mi ha vista impegnata in questi cinque anni. Le ricordo che la mia amministrazione ha portato a ben 3000 il numero degli accertamenti annui, quadruplicando i miseri 700 su cui si era attestata l’amministrazione Lionetti di cui Ella rivestiva la carica di vicesindaco. Quanto alle infondate e fantasiose affermazioni circa la casa Bianca ed il Maugeri ed ai provvedimenti regionali del 2002, sempre sommessamente mi preme ricordarle che l'amministrazione che rappresento ha fatto tutto il possibile per evitare il trasferimento del Maugeri a Bari, pur in assenza delle barricate promesse dall'amministrazione di cui Ella faceva parte e dall’ex Sindaco Lionetti (che sicuramente nulla avrebbero ricavato stante l’ormai definitivo stato degli accordi regionali ), accollandosi la grande responsabilità dell’approvazione in CC della Variante. Atto in cui anche ella partecipò. Cerchiamo di non imbrogliare i cittadini, manteniamo almeno l’onestà intellettuale poichè si conoscono le verità che sono dietro il sipario.......Richiama altresì una delibera regionale del 2002, ma le rammento che da allora sono passati oltre 20 anni e che nel frattempo si sono succedute diverse amministrazioni alla Regione Puglia e che da oltre 17 anni (10 anni di VENDOLA e 7 di EMILIANO) è al governo la medesima coalizione di centro-sinistra, nella quale gran parte della sua lista, con pieno rispetto, milita. Quindi può chiedere lumi. Il Presidente è persona eccellente e, come risponde alla sottoscritta, ancora di più darà spiegazioni a lei. E’ strumentale la sua alzata di scudi sventolando il senso di responsabilità nell’approvare l’aumento delle tariffe TARI C’è invece il tentativo di mettersi al sicuro da responsabilità erariali (essendo convinto di vincere le elezioni e che si sarebbe determinato un coinvolgimento "personale"). La sottoscritta invece ha voluto utilizzare, in modo provocatorio, il voto contrario per gridare il disagio dei cittadini e l'anacronismo storico (che fine hanno fatto le campagne per l’ambiente? Si esalta la massima attenzione per l’ambiente e poi cosa si fa di concreto? Il massimo problema per la tutela dell’ambiente sono i rifiuti!!! E’ tardi, non si può più aspettare!!!!) nei confronti della maggior parte dei pugliesi che si trovano, in questo momento storico, ad essere ulteriormente vessati e non aiutati, come frutto di una politica ambientale ,che dura ormai da decenni, completamente sbagliata e vittima di mancanza di coraggio nell'affrontare la pur triste e difficile realtà della gestione dei rifiuti in Puglia. Doveva essere un obiettivo prioritario verso qualsiasi altra cosa... Non ci saremmo trovati ( non solo Cassano ma anche gli altri comuni) a dover affrontare, da più di un anno, ogni settimana l'emergenza dei conferimenti dei rifiuti. Con costi raddoppiati...ed i danni che si stanno perpetrando all’ambiente.....Non mi venite a parlare degli abbandoni nelle campagne .... sono frutto anch’essi di una politica generale sbagliata, di leggi errate che non favoriscono in alcun modo corretti comportamenti. Il regime persecutorio può valere solo per gli irriducibili, agli altri cittadini bisogna poter fornire strumenti ed opportunità..... ma ci vogliono le strutture, gli operatori e le azioni di sensibilizzazione.... e soprattutto non essere ostaggio dei gestori degli impianti, oggi privati e che fanno il bello e catttivo tempo per quanto riguarda i costi di conferimento. Ma per fare questo occorre sinergia tra organi dello Stato, delle Regioni ed in ultimo dei Comuni. Ognuno di noi è responsabile, ognuno doi noi è tenuto a fare la sua parte, che sia operativa o di denuncia. Per quanto mi riguarda non mi sono mai tirata indietro. Se aveste ascoltato quanto ho dichiarato in Consiglio Comunale .........