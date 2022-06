Affluenza ai seggi delle Elezioni comunali: meno 9% rispetto a cinque anni fa

Crolla l'affluenza alle elezioni comunali: su 12.817 aventi diritto, sono andati al voto 7.785 cassanesi, 809 cittadini in meno rispetto alle elezioni amministrative del 2017, tra cui 3.846 maschi e 3.939 femmine. La percentuale è del 60,73%: 9 punti in meno rispetto a cinque anni fa. Fra le sezioni, la n. 3 e la n. 5 hanno visto al seggio il 70% dei votanti, la n. 13, invece, appena il 44,5% dei votanti iscritti si è recato alle urne. Per quanto riguarda i referendum, a Cassano l'effetto trascinamento delle Elezioni comunali ha fatto sì che si arrivasse al 59% dei votanti, mentre a livello nazionale il quorum non è stato raggiunto. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 14, lo spoglie delle Elezioni comunali.