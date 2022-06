Davide Del Re nuovo sindaco. Ecco il Consiglio comunale: tutti i voti dei candidati

Davide Del Re è il nuovo sindaco di Cassano. L'ingegnere cassanese vince con il 67,30% dei voti (4986) contro il 32,70% (2423) della rivale Raffaella Casamassima. Poco fa la stessa Casamassima, via social, si è congratulata con Del Re per la sua elezione. Una vittoria netta quella di Del Re, con numeri schiaccianti a favore della lista EvViva Cassano. Bocciata in maniera clamorosa la lista Cassano Avanti guidata dall'avvocatessa Raffaella Casamassima. Cassano premia il cambiamento rispetto ad una lista probabilmente vista in continuità con l’amministrazione Di Medio-Giustino, alla quale i cassanesi, leggendo i numeri dello spoglio, hanno dato un giudizio estremamente negativo. Con Del Re vincono anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di Cassano, che hanno sostenuto fin dal primo momento l'ingegnere cassanese e consigliere di opposizione. Brutta batosta, invece, per Fratelli d'Italia, che in lista aveva anche il capogruppo in Consiglio regionale Ignazio Zullo. È l’epilogo di una campagna elettorale velenosa, con molti colpi bassi e con l’ombra, soprattutto, di un astensionismo dai numeri impressionanti. Compito degli eletti - di maggioranza e di minoranza - e della politica in generale sarà anche quello di cercare di recuperare il rapporto con i cittadini. Questo il nuovo Consiglio comunale;

MAGGIORANZA

Davide Del Re Sindaco di Cassano

Rocco Lapadula: 930 voti

Enza Battista: 696 voti

Vito Lionetti: 683 voti

Marica Tassielli: 657 voti

Ivan Aloisio: 524 voti

Stefania Simonetti: 504 voti

Lino Angiulo: 465 voti

Antonella Gatti: 455 voti

Rossana Angiulo: 422 voti

Francesco Petruzzellis: 357 voti

Damiano Baldassarre: 277 voti

Non Eletti

Linda Catuccci: 276 voti

Titti Rossini: 245 voti

Mauro Morgese: 238 voti

Pasquale Molinari: 235 voti

Vito Stano: 107 voti

MINORANZA

Raffaella Casamassima - Candidata Sindaca perdente

Annamaria Caprio: 535 voti

Angelo Giustino: 490 voti

Ignazio Zullo: 397 voti

Maria Pia D'Ambrosio: 272 voti

Non Eletti