Catucci: «Orgogliosa di aver dato il mio contributo per un radicale cambiamento»

Dalla candidata consigliera, non eletta, Linda Catucci riceviamo e pubblichiamo.

Carissimi Tutti vi ringrazio Infinitamente per aver creduto in Noi, Vi Ringrazio per aver sostenuto il nostro valido progetto che ha messo al centro il Paese e soprattutto la gente che maggiormente ha bisogno, vero fulcro di attenzione da parte della lista " Evviva Cassano".

La mia campagna elettorale è stata caratterizzata da decisioni difficili, ma convinte nel portare avanti il mio concetto di Coraggio, Lealtà,Coerenza e soprattutto Dignità... Ringrazio Infinitamente i miei elettori per avermi premiata per la mia onestà intellettuale e per aver creduto in me ...Grazie e Sempre Grazie...

La mia campagna elettorale è stata anche costellata da difficili eventi personali che senza strumentalizzazioni di sorta condivido con Voi perché felice che mia mamma sia tornata a casa in buone condizioni dopo giorni di ospedale...tutto questo il giorno della Nostra Vittoria!!

Io ci sono per Tutti e ci sarò Sempre a prescindere dalla politica come continuo a fare ormai da tanti anni...

Sono orgogliosa di aver dato il mio contributo per un radicale cambiamento di cui il Paese necessitava e rifarei mille volte la mia scelta per fare prevalere il Bene della Collettività e non delle logiche di partito o ancora peggio dell'interesse personale...

La mia grandissima Stima va all'ing.Davide Del Re che sono certa sarà un Bravissimo Sindaco...

Evviva Cassano

Evviva i Cassanesi

Evviva il Nostro Sindaco

Un abbraccio a tutti con Affetto,Stima ed Amicizia

Linda Catucci