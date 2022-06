Consiglio comunale: prima seduta in piazza Moro, ma Cassano Avanti non ci sta

Prima seduta per il nuovo Consiglio comunale con una novità: l'assemblea degli eletti si terrà giovedì 30 giugno, alle 18:30, in piazza Moro, e non, dunque, nella sua sede abituale, la sala consiliare di Piazza Rossani. Lo spostamento in piazza e all'aperto - si legge nella convocazione partita dal Palazzo Municipale e giunta ai nuovi consiglieri - è motivato dall'intento del sindaco Davide Del Re di assicurare «una maggiore partecipazione della cittadinanza (trattandosi del primo Consiglio Comunale di insediamento)». Pur apprezzandone la motivazione, la scelta di EvViva Cassano è contestata, però, dalla minoranza. «Il gruppo che mi onoro di rappresentare - spiega Raffaella Casamassima, capogruppo designato del gruppo consiliare Cassano Avanti - è assolutamente d'accordo a dare la massima pubblicità e trasparenza ai lavori del Consiglio Comunale. Tuttavia occorre riportare, nell'alveo del rispetto regolamentare, la convocazione del predetto Consiglio nella sede diversa da quella naturale e regolarmente prevista. Appare così violato, infatti, l'art. 10 comma 2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dal momento in cui Ella ha previsto che i lavori debbano svolgersi all'aperto, segnatamente in Piazza Aldo Moro, motivando tale inopportuna decisione con l'esigenza di una maggiore affluenza e presenza di cittadini interessati. Tale scelta infatti risulta assolutamente confliggente con il regolamento sopra citato e potrebbe rappresentare un pericoloso precedente per questa consiliatura e per quelle a venire». «Sempre nello spirito collaborativo che contraddistingue il nostro operato - conclude la Casamassima - suggeriamo, al fine di poter garantire una maggiore fruibilità e partecipazione della cittadinanza, di riportare i lavori del Consiglio nella sede naturale, prevedendo la trasmissione su maxischermo nel luogo e nei modi che Ella riterrà più opportuni». La nota di Cassano Avanti per conoscenza è stata inviata anche al prefetto di Bari. Questo, intanto, l'ordine del giorno della prima seduta: verifica condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Sindaco di Consigliere Comunale. Convalida degli eletti; elezione del Presidente del Consiglio Comunale; giuramento del Sindaco; comunicazione della composizione della Giunta Comunale; comunicazioni del Sindaco su attribuzioni deleghe ai Consigieri Comunali; presa d'atto della composizione dei Gruppi Consiliari e della designazione dei rispettivi capogruppo; costituzione Commissioni Consiliari Permanenti; nomina componenti della Commissione Elettorale.