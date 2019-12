Miani-Perotti, Di Medio si giustifica. Opposizione: «Si fa beffe del paese, è gestione clientela»

La Di Medio risponde alla Sopritendente del MIBACT sulla vicenda dell'utilizzo del Palazzo "Miani-Perotti" per una assemblea di condominio.

La giustificazione della sindaca per questa incredibile gaffe è che si sarebbe confusa sul cognome della persona che ha fatto richiesta dell’uso della sala conferenze.

In sostanza, è la difesa della Di Medio, avrebbe scambiato il richiedente per «noto artista (pittore e scultore locale ma di fama internazionale)»: insomma, pensava di autorizzare l’uso della sala per qualche evento culturale.

«È molto facile – commentano i consiglieri di opposizione - scorgere la superficialità del Sindaco nel suo tentativo, davvero maldestro, di giustificare il “caso Pinacoteca” con la genialata dell’omonimo. Non fosse così grave e serio l’aver concesso la Pinacoteca Comunale per far celebrare una riunione di condominio, ci sarebbe davvero da ridere a crepapelle. Ma così non è perché la Soprintendenza, nel chiedere tempestivamente chiarimenti alla Di Medio, parla di “atti tesi a distrarre il bene dal vincolo culturale” con la previsione di “sanzioni penali”. Tanto da “trasmettere la propria nota al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale».

«Se con la Sua risposta sulla concessione in uso della pinacoteca comunale per una riunione di condominio – scrivono i consiglieri di minoranza rispondendo alla DI Medio - pensa di abbindolare cinque consiglieri comunali di opposizione come fossero degli allocchi, ci casca male.

Emerge, ancora una volta esplicitamente, la Sua “coerente spregiudicatezza” nel farsi beffe di tutto e finanche delle Istituzioni interessate che, verosimilmente, non saranno disponibili a farsi sbertucciare e canzonare con la Sua genialata – goffa, in verità – dell’omonimo, del quale Lei si guarda bene di fornire dati, riferimenti e più dettagliate quanto doverose informazioni.

In primis, il nome del richiedente, nell’istanza palesemente sottoscrittosi “amministratore del condominio Costone di Bruno” a Suo dire L'avrebbe indotta all'errore; tale nominativo, però, non coincide con l'artista locale di fama.

Ancora più grave è l'aver autorizzato un atto non di competenza politica, ma di tipo gestionale e quindi afferente ai poteri dirigenziali. Dirigente o responsabile che non è stato nemmeno da Lei interessato, tanto che l’autorizzazione da Lei concessa, non riporta alcun visto o parere di dipendente comunale.

Tali comportamenti, per quanto ci riguarda, sono da annoverarsi nella cosiddetta “gestione politica della clientela" , in spregio delle più elementari Norme cui ogni Amministratore deve conformarsi».

«Inutile aggiungere, da parte nostra, altro - concludono i consiglieri di opposizione -. Lasciamo ai cittadini e ai lettori, ogni libera valutazione. Diceva un grande personaggio dello schermo:"meditate gente, meditate!"».