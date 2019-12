Verso le primarie del centrosinistra: a Cassano De Santis e Palmisano

Le primarie del centrosinistra che si terranno il prossimo 12 gennaio sono al centro dell'incontro organizzato dal Partito Democratico di Cassano che si terrà oggi 20 dicembre, a partire dalle ore 18.30, nella sede del circolo cassanese, in via Indipendenza, 15.

Interverrà Domenico De Santis, consigliere del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. L’incontro avrà inizio alle ore 18:30.

Un secondo incontro è previsto per il domenica 29 dicembre 2019, alle ore 18, sempre nella sede del partito cassanese: in quell'occasione interverrà il candidato alle primarie Leonardo Palmisano, in corsa con Emiliano, Gentile e Amati per rappresentare il centrosinistra pugliese alle Elezioni Regionali del 2020.