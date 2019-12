C'è l'accordo nel centrodestra, Fitto candidato governatore per le Elezioni 2020

"In base agli accordi assunti - che assegnano a Fdi l'indicazione dei candidati per Puglia e Marche - annunciamo le candidature di Raffaele Fitto per la Puglia e di Francesco Acquaroli per le Marche".

Lo si legge in una nota diffusa da Fratelli d'Italia a Roma: "Nel rispetto degli accordi assunti con gli alleati che, oltre all'Emilia-Romagna e alla Calabria, riguardano tutte le altre Regioni nelle quali si voterà nel 2020, Fdi conferma il proprio sostegno, con convinzione e impegno", alle candidature di Lucia Borgonzoni (Lega) in Emilia e di Jole Santelli (Fi) in Calabria.

"Fratelli d'Italia - prosegue la nota - sarà coerente e leale rispetto agli impegni presi con gli alleati del centrodestra, e siamo certi che anche loro sapranno fare altrettanto. Lavoreremo insieme, con convinzione ed entusiasmo, per vincere in tutte le Regioni e garantire ai cittadini dei governi alternativi alla sinistra".