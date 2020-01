Primarie centrosinistra, un seggio per votare anche a Cassano

Le elezioni primarie per l'individuazione del candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Puglia si svolgeranno anche a Cassano.

Il seggio sarà attivo nel circolo cittadino del Partito Democratico, in via Indipendenza, 13.



Le elezioni si svolgeranno domenica 12 gennaio 2020, dalle 8.00 alle 20.00.

Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento.

Sarà richiesto un contributo minimo di un euro.

L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno sul nome del candidato o della candidata scelta.



In corsa per la designazione ad aspirante governatore della Puglia per il centrosinistra ci sono Michele Emiliano, Leonardo Palmisano, Elena Gentile e Fabiano Amati.



Uleriori info e approfondimenti sul sito www.primariepuglia2020.it