Transazioni dell'assessorato alla Legalità, minoranze: «Un caso non ancora chiarito»

Ancora una volta le minoranze interpellano l’amministrazione comunale sulla vicenda delle “tentate transazioni” della Giunta Comunale, bloccate dal Revisore dei conti.

Si tratta della vicenda per la quale l’opposizione presentò una mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco e Assessore alla legalità Angelo Giustino.

Presiedendo quel giorno proprio Giustino la Giunta, per le opposizioni, sarebbe stato lui l’artefice del tentativo di chiudere una serie di transazioni aperte da privati cittadini nei confronti del Comune di Cassano, tentativo bloccato dal Revisore.

«C'è voluta tutta la autorevolezza del Revisore dei Conti del Comune di Cassano – commentano le opposizioni - per bocciare una delibera di Giunta, guarda caso presieduta proprio dall'Assessore alla legalità, avvocato Giustino.

Fondate le osservazioni del Revisore grazie al quale la Giunta ha dovuto, dopo mesi, fare dietro-front e annullare un atto, a dir poco maldestro e poco trasparente, con diverse transazioni. Si è trattato, insomma, di un goffo tentativo per far "passare" alcune controversie per sinistri contro il Comune a danno delle casse comunali.

Le minoranze tornano sull'argomento, per nulla chiarito, perché

C'è tuttora urgente bisogno di conoscere nei dettagli cosa si nasconda in quell'atto e, soprattutto, come è gestito l'assessorato alla Legalità che, in vero – concludono i consiglieri di minoranza -, dovrebbe splendere per trasparenza, ma che, in realtà, ha mostrato il suo lato peggiore».

Ecco il testo dell'interpellanza.

Oggetto: interpellanza su tentate transazioni bloccate dal Revisore dei Conti

PREMESSO:

-con Delibera di Giunta n. 72 dell’8/08/2019 presieduta dallo stesso Giustino (Assessore alla Legalità e in assenza del Sindaco) si approvava uno schema generico di transazione e si autorizzava l'Ufficio Legale alla chiusura transattiva di vertenze varie, molte delle quali ancora attendono da moltissimi mesi una definizione.

Tra i vari rilievi che il Revisore dei Conti ebbe a sollevare sulla DGM sopra citata, quello che più balzava agli occhi riguardava un contenzioso in essere tra il Comune e un proprio dipendente che, guarda caso, era proprio il dipendente che istruiva la delibera.

A tal proposito il Revisore dei Conti evidenziava la necessità di acquisire una dichiarazione del Funzionario responsabile circa le decisioni assunte sui motivi di mancata astensione del dipendente… omissis alla partecipazione alle pratiche in questione, specie con riferimento alle “gravi ragioni di convenienza” atteso che, come si è appreso solo con la relazione del 27/08/2019, su un totale di € 38.047,53 di richieste risarcitorie, ben € 20.874,00 riguardano il sinistro di cui il dipendente in questione è parte.

Pur se con notevole ritardo, colti sul fatto, in data 17/10/2019 la Giunta, presieduta dal vice sindaco Giustino, ha annullato la delibera n. 72/2019 con la DGC n. 104/2019; c’è da rilevare che nessuna motivazione viene esplicitata a riguardo della revoca né alcuna motivazione era rilevabile nell’atto originario a riguardo della necessità di procedere alle transazioni né tampoco sul perché solo di quelle e non di diverse altre.

CONSIDERATO:

-che con l’accesso agli atti esercitato da alcuni dei sottoscritti, oltre a quanto potuto appurare dagli stessi, si è appreso he:

1. l’incidente occorso al dipendente comunale, denunciato all’INAIL come infortunio poiché avvenuto in orario di lavoro, sia stato dall’INAIL non riconosciuto come infortunio in quanto avvenuto in spazi comunali non confacenti con la mansione del dipendente e quindi occupati incautamente o anche colpevolmente;

2. si sarebbe proceduto indi a segnalare il caso al broker assicurativo con il quale il Comune intrattiene il rapporto per la gestione dei sinistri; tale Broker, sulla base di una perizia medico-legale, avrebbe quantificato il danno in misura inferiore alla franchigia stabilita in 5.000,00 euro;

3. da ciò la chiamata diretta del Comune da parte del dipendente.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO VI INTERPELLIAMO PER COMPENDERE

è stata redatta la dichiarazione del Funzionario responsabile richiesta dal Revisore dei Conti circa le decisioni assunte sui motivi di mancata astensione del dipendente … omissis alla partecipazione alle pratiche in questione, specie con riferimento alle “ gravi ragioni di convenienza ” atteso che, come si è appreso solo con la relazione del 27/08/2019, su un totale di € 38.047,53 di richieste risarcitorie, ben € 20.874,00 riguardano il sinistro di cui il dipendente in questione è parte? Se sì, vogliate fornirci copia.

la Delibera di Giunta n. 72 dell'8/08/2019 presieduta dallo stesso Giustino (Assessore alla Legalità e in assenza del Sindaco) approvava uno schema generico di transazione e autorizzava l'Ufficio Legale alla chiusura transattiva delle vertenze in essa indicate. Ciò detto, considerato che l'Ufficio Legale era retto, al tempo dei fatti occorsi, da un geometra, vi interpelliamo per conoscere quale competenza aveva l'Ufficio Legale nel procedere su delicate questioni quali sono le transazioni e sulla base di quali presupposti giuridici ha redatto e firmato un parere legale?

risponde al vero che:

1. l’incidente occorso al dipendente comunale denunciato all’INAIL come infortunio in quanto avvenuto in occasione di lavoro sia stato dall’INAIL non riconosciuto come infortunio in quanto avvenuto in spazi comunali non confacenti con la mansione del dipendente e quindi occupati incautamente?

2. si sarebbe proceduto indi a segnalare il caso al broker assicurativo con il quale il Comune intrattiene il rapporto il quale Broker, sulla base di una perizia medico-legale, avrebbe quantificato il danno in misura inferiore alla franchigia stabilita in 5.000,00 euro?

3. da ciò la chiamata diretta del Comune da parte del dipendente?