Primarie centrosinistra, al voto anche sedicenni, studenti fuori sede e migranti

Seggi pronti per le primarie del centrosinistra che individueranno il candidato della coalizione alle elezioni regionali di quest'anno.

Si potrà votare anche a Cassano.

«Le Primarie - dichiara Enza battista, segretaria del circolo cassanese del PD - sono un’opportunità per tutto il centro sinistra di continuare a credere insieme nel progetto politico che ha portato la nostra Regione a crescere. Per questo è importante partecipare».

«Si voterà - continua Battista - domenica 12 gennaio dalle ore 8 alle ore 20. Potranno votare tutti i cittadini residenti in Puglia, presentandosi ai seggi con un documento d’identità in corso di validità e il contributo di 1€. Potranno votare anche i ragazzi di 16/17 anni, gli studenti fuori sede ed i migranti a seguito della registrazione sul sito http://primariepuglia2020.it entro giovedì 10 gennaio. Pensiamo che votare sia un grande esercizio di democrazia, e se credi insieme a noi al progetto per la nostra regione, ti aspettiamo domenica nella sede del PD in via Indipendenza,13».