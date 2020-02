La parola ai cittadini, le minoranze in ascolto

Saranno i cittadini i veri protagonisti dell’incontro pubblico organizzato dai tre gruppi di minoranza che si terrà martedì 18 febbraio prossimo, alle ore 18.00 in Sala Consiliare.

«È questo - si legge in una nota delle opposizioni - lo spirito dell’incontro-dibattito del 18 febbraio quando, i cinque consiglieri di minoranza saranno “a disposizione” dei cittadini che prenderanno la parola, faranno domande, formuleranno proposte con l’auspico che tutto ciò possa successivamente trovare sviluppi concreti nell’azione dei consiglieri.

L’incontro trae la sua origine soprattutto nel bisogno dei cittadini di poter parlare con chi può diventare il portavoce dei bisogni, delle critiche, delle necessità – e sono tante – che Cassano richiede. Un cittadina ormai da tempo “orfana” di un’Amministrazione che, non solo non presta ascolto ai bisogni dei cassanesi, ma sembra non rendersi conto di quanto sia urgente intervenire concretamente per il bene di Cassano!

È, inoltre, possibile formulare domande via web attraverso l’applicazione creata ad hoc per l’evento entrando dal link “ https://www.sli.do” e digitare “#cassanochiede, l’hashtag che richiama l’evento.

Insomma, più spazio all’ascolto, più voce ai cittadini, maggiore coinvolgimento nella cosa pubblica con l’auspicio di poter far crescere la partecipazione dei tanti cassanesi che vogliono far sentire forte la propria voce.