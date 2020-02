Elezioni Regionali, il voto sulla piattaforma Rosseau del M5S: c'è la cassanese Angiulo

Non sono ancora candidature ufficiali, anche perché una lista non c'è ancora, ma ci siamo vicini.

Ieri sono stati ufficializzati i risultati delle votazioni sulla piattaforma Rosseau per i candidati consiglieri alle Regionali 2020 in Puglia per il Movimento 5 Stelle.



Primo della lista a Bari c'è Sabino Mangano, che ottiene 246 preferenze, seguito da Daniele Amendolare (177) e, terza per preferenze, la cassanese Rosanna Angiulo (132).

A seguire gli altri, tra i quali, ottavo in termini di preferenze, l'altro cassanese Giorgio Lacasella con 97 voti.

Questi i risultati delle Regionarie del M5S in provincia di Bari:

Sabino Mangano 246 - Daniele Amendolare 177 - Rossana Angiulo 132 - Maria Lorusso 122 - Marika Notarangelo 118 - Dario La Forgia 112 - Giovanni Volpe 100 - Giorgio Lacasella 97 - Fabio Leli 95 - Mariantonietta Ivone 84 - Caterina Grittani 68 - Michele Loseto 66 - Elisabetta De Lorenzo 63 - Giuseppe Scaraggi 54 - Antonio Lisi 38 - Nicola Rogliero 29 - Francesco Giuseppe Fiorino 27 - Vito Domenico Fabio Lotito 24 - Marianna Laddomada 22 - Nicola Muschitiello 21 - Giuseppe Lisi 21 - Maurizio Filieri 9 - Francesco Pansini 6 - Andrea Miraglino 3