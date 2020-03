Piarulli (M5S) scrive a Emiliano: «Tamponi anche per chi lavora nelle case di riposo»

La senatrice Angela Piarulli del Movimento 5 Stelle scrive a Emiliano per chiedere tamponi anche a chi lavora nelle case di riposo.

«A seguito di numerose segnalazioni - scrive l'esponnete pentastellata - sia da parte del personale sanitario sia da parte di una grande moltitudine di cittadini Le scrivo, per richiedere alla S.V., la possibilità di predisporre misure di controllo specifiche, anche, a coloro che lavorano nelle case di riposo, rsa, rssa oltre che negli ospedali. Per tutti questi operatori sopracitati, sarebbe, opportuno, sottoporli a tamponi, ripetuti nell’arco di tempo, utilizzando, anche, quelli veloci. Mi è stata segnalata la necessità di predisporre un registro dei contatti per chi è esposto al pubblico.

Fermo restando il via libera dato dall’Aifa, l’Agenzia del farmaco, all’impiego per uso domiciliare degli antimalarici e degli antivirali usati contro l’Aids, essendo sufficiente una prescrizione da parte del medico di famiglia, si chiede di poter predisporre équipe mediche che si rechino a casa dei pazienti, in modo da evitare l'ospedalizzazione e far prevalere la cura domiciliare tempestiva.

Inoltre, Sig. Presidente si chiede se siano state previste strutture per effettuare la quarantena, per chi non ha la disponibilità di altri alloggi».