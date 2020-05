Fase 2, opposizioni: «Chiediamo un continuo confronto»

Sui pesanti riflessi del Covid-19 sull’economia cassanese e sui provvedimenti da prendere per affrontarli adeguatamente, i tre gruppi consiliari di minoranza chiamano al dialogo l’amministrazione Di Medio.

«Le ripercussioni devastanti della pandemia Coronavirus sul tessuto economico e poi anche sociale - scrivono i consiglieri di Primavera Cassano, Siamo Cassano e Più Cassano in una nota - , se da un lato impongono equilibrio e lucidità, dall’altro richiedono la presenza operativa e collaborativa di chi riveste cariche pubbliche, a prescindere dalle responsabilità dei singoli. E mai come in questa occasione il dialogo e la collaborazione dovrebbero essere alla base dei rapporti fra i rappresentanti delle comunità locali. Ma pare che questo aspetto tocchi davvero poco Di Medio e la sua maggioranza. Circostanza, però, che non impedisce ai rappresentanti delle minoranze di farsi parte attiva e voce che interpreta i bisogni del territorio di Cassano, di molte categorie ed attività lavorative, fortemente penalizzate dalla drammatica situazione Covid-19.

Dopo aver scritto in maniera riservata già mesi or sono alla Di Medio al fine di offrirle collaborazione e non aver ricevuto ascolto né cenno alcuno di riscontro, comunque le opposizioni non conoscono soste continuando a fare la loro parte.

Con questo spirito Santorsola, Lapadula e Del Re per i gruppi di opposizione hanno chiesto di affrontare, fra le altre, la questione tasse (tassa rifiuti e tosap, in primis), ma anche lavori pubblici (opere da anni ferme la palo!) nelle competenti Commissioni di cui fanno parte, vista la fortissima sofferenza delle attività produttive.

I gruppi di minoranza avrebbero voluto proporre alla Di Medio alcune azioni più incisive, come, ad esempio:

differire la scadenza TARI da giugno almeno a Settembre

applicare subito la agevolazioni/riduzioni della TARI (data la riduzione dei rifiuti prodotti)

studiare forme di esenzione per la tassa di occupazione del suolo pubblico

differire l'imposta sulla pubblicità

IMU, essere pronti a recepire indicazioni del Governo e altre forme di esenzione, riduzione, compensazione, ma anche incentivi alle imprese

Le minoranze sono seriamente preoccupate dai riflessi economici di moltissime piccole attività artigianali e commerciali di Cassano. Si pensi ai bar, ristoranti, estetisti, parrucchieri, piccoli artigiani – solo per fare qualche esempio – che certamente non possono affrontare la crisi economica con i 600,00 euro ricevuti dalla Stato. Locazioni, utenze, rate da pagare e poi le tasse locali, non fanno dormire sonni tranquilli al tessuto socio-economico dell’Italia intera e, ovviamente, anche qui a Cassano.

L’auspicio è quello che possano individuarsi, da subito, misure a sostegno delle categorie economiche fortemente penalizzate dall’emergenza in atto. Noi della Minoranza ci crediamo! Tocca, ora, alla maggioranza dare il segnale per aprire il tavolo».