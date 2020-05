Bonus alimentare: che fine ha fatto?

Da quasi tre settimane, 345 nuclei familiari in difficoltà attendono dal Comune il contributo economico per far fronte all'emergenza sanitaria.

A chiedere spiegazione all'amministrazione Di Medio è il Partito Democratico.

«In data 16/04/2020 - si legge in una nota del circolo cassanese -, in seguito ad un avanzo delle somme pervenute dalla protezione civile nazionale,volte ad aiutare le persone e le famiglie in condizioni di temporaneo disagio, a causa dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione ha pubblicato un ulteriore avviso. Termine ultimo per la presentazione delle domande era le ore 12.30 del 22 Aprile 2020. Proprio il 22 aprile è stata divulgata una nota da parte del Sindaco in cui comunicava che a fronte dell' elevato numero di domande di accesso ai bonus alimentari, l’ufficio Servizi Sociali si sarebbe avvalso di organi di controllo per segnalare eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi del Dpr445/2000.

Sappiamo che ad oggi, a quasi 20 giorni dalla scadenza del bando, i buoni spesa non sono stati ancora consegnati.

Premesso che i controlli andavano già eseguiti sul primo bando, chiediamo il motivo del ritardo, e sollecitiamo l’amministrazione a distribuire i buoni quanto prima, in quanto sono molte le famiglie in stato di necessità, che continuano ad avere molte difficoltà a far fronte alle varie spese!».