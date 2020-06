Dl Rilancio, M5S Cassano: “Dal Governo 70 mila euro alle scuole della città”

Alle scuole di Cassano delle Murge è stato assegnato un totale di 70 mila euro dal Governo con la finalità di finanziare interventi per garantire la ripresa e lo svolgimento dell’attività scolastica in sicurezza nell’anno scolastico 2020-2021”.

Così gli attivisti del MoVimento 5 Stelle di Cassano delle Murge. “Si tratta – continuano – di una misura importante perché i dirigenti scolastici della nostra città possano disporre delle finanze necessarie per preparare le scuole alla riapertura nel prossimo anno scolastico”.

“Nel decreto ‘Rilancio’ abbiamo deciso di stanziare– afferma la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero - risorse straordinarie per le scuole di tutta Italia in vista della riapertura. I fondi per Cassano delle Murge sono una parte dei 7,9 milioni di euro assegnati agli istituti scolastici della provincia di Bari. Queste somme potranno essere impiegate per l’acquisto di dispositivi di protezione, igienizzanti, pulizia, ma anche per la formazione e l’aggiornamento del personale, lavoro agile e sicurezza nei luoghi di lavoro, servizi di assistenza medico-sanitaria e psicologica, strumenti digitali per l’adeguamento dei laboratori. Si potranno anche effettuare – sottolinea - interventi di manutenzione e saranno finanziabili misure in favore della didattica per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. A questi fondi si vanno ad aggiungere quelli stanziati per le scuole paritarie e per lo svolgimento degli Esami di Stato. Un’emergenza straordinaria richiede interventi straordinari, anche nel mondo della scuola, perché questa possa ripartire nella massima sicurezza per tutti” conclude la deputata.