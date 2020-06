Viabilità, PD Santeramo: «A breve lavori di rifacimento del manto stradale sulla Santeramo-Cassano»

A breve, sulla provinciale che collega Santeramo a Cassano delle Murge dovrebbero iniziare nuovi lavori di rifacimento del manto stradale.

A comunicarlo, in una nota, è la locale sezione del Partito Democratico su comunicazione di Elisabetta Vaccarella delegata del Sindaco Metropolitano alla viabilità in quota appunto allo stesso partito.

Come si ricorderà, infatti, la strada in questione è da tempo al centro di diverse segnalazioni di automobilisti proprio sulle condizioni del manto stradale e per la pericolosità di alcune buche.

«L’avvocato Vaccarella – si legge nella nota del PD di Santeramo – ha accolto le nostre istanze, impegnandosi personalmente per far ripartire i lavori di manutenzione al manto stradale, che tanti problemi aveva creato ai numerosi automobilisti che ogni giorno percorrono quella strada. Un risultato importante che va a toccare una delle principali vie di comunicazione della nostra città, preso in carico dopo l'ascolto delle istanze dei cittadini santermani. Per far ripartire il Comune in fretta, su strade migliori e più sicure».