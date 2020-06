Coronavirus, M5S: «In totale a Cassano finora 277 mila euro di fondi straordinari grazie al Governo»

“Al Comune di Cassano delle Murge sono stati finora assegnati 277.013,70 euro grazie al Governo come fondi straordinari per la gestione dell’emergenza Coronavirus, senza contare l’anticipo del Fondo di Solidarietà Comunale”. Così gli attivisti di Cassano 5 Stelle.

“Queste risorse – continuano – contemplano i 120.191,72 euro del Fondo di Solidarietà Alimentare, i 7.628,47 euro del contributo per interventi di sanificazione, i 1.674,35 euro del fondo per gli straordinari del personale della Polizia Locale impegnato nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento dell'epidemia da Covid-19, e i 147.519,16 euro come acconto del ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali’, un fondo ad hoc introdotto con il decreto ‘Rilancio’ per assicurare che gli enti locali continuino ad erogare i servizi fondamentali”.

La deputata Francesca Anna Ruggiero ha dichiarato: “siamo consapevoli dell’importanza dei comuni in quanto istituzioni più prossime ai cittadini. Questo giustifica lo sforzo straordinario fatto dallo Stato. Siamo al lavoro per destinare altre risorse. L’auspicio è che questi fondi siano spesi bene”.